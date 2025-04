Le PSG en souffrance, Luis Enrique révèle son point faible !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours à peine d'un rendez-vous très important face à Aston Villa en quart de finale de Ligue des Champions, le PSG a disposé de l'USL Dunkerque en demi-finales de la Coupe de France ce mardi, et ce, après avoir pourtant été mené 2-0. Une prestation peu convaincante, qui se traduit particulièrement dans un domaine du jeu : les coups de pied arrêtés. Comme l'a avoué Luis Enrique, il s'agit du point faible de son PSG.

A la surprise générale, le PSG a éprouvé quelques difficultés à éliminer le modeste club de Dunkerque en Coupe de France mais le club sera bien en finale de la compétition face à Reims. Les hommes de Luis Enrique ont été mis en difficulté sur les coups de pied arrêtés notamment, un secteur du jeu où il y a une certaine progression à fournir.

Le PSG a un point faible

En encaissant deux buts à Dunkerque, le PSG a peut-être montré des limites dans certains aspects du jeu. Ses futurs adversaires ont quelques pistes à explorer. Mais pour Luis Enrique, il n'y a pas d'alerte. « Nos difficultés sur les corners défensifs ? Tous les clubs encaissent des buts. Contre Dunkerque, ce n'est pas préoccupant. Il y a des tas de situations, qu'on essaie de contrôler. On ne défend pas de manière sensationnelle sur les coups de pied arrêtés » concède-t-il en conférence de presse.

Le PSG garde son efficacité

Si les Parisiens ont été surpris, ils ont tout de même su réagir pour s'imposer 4-2, prouvant encore une fois qu'ils sont capables d'enchaîner les buts assez souvent. « Je préfère avoir une équipe offensive, qui peut être très bonne à l'extérieur. On peut souffrir sur les corners, c'est vrai. Mais les joueurs d'1,90m ne peuvent pas jouer comme Vitinha non plus. Cela a été une constante durant ma carrière d'entraîneur » poursuit Luis Enrique. A voir si les coups de pied arrêtés pourront leur porter préjudice à l'avenir.