L’OM perd deux joueurs, l’annonce en direct !

En raison de la blessure de Leonardo Balerdi, qui pourrait être absent jusqu’à la fin de la saison, Roberto De Zerbi va devoir innover pour composer sa défense dimanche face à Toulouse. En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a indiqué qu’Amine Gouiri et Bilal Nadir étaient eux aussi incertains pour cette rencontre.

Après avoir enchaîné une troisième défaite consécutive samedi dernier à Reims (3-1), l’OM doit réagir et renouer avec la victoire dimanche lors de la réception de Toulouse. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi n’a qu’un seul défenseur central à sa disposition.

« Je n'ai qu'un seul défenseur dans l'effectif »

« Je n'ai qu'un seul défenseur dans l'effectif, donc pour jouer à onze il faudra mettre des milieux derrière. Hojbjerg m'a dit qu'il voulait jouer dimanche, mais il ne peut pas jouer. On a ce qu'il faut, malgré les absences », a déclaré Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.

Gouiri et Nadir incertains contre Toulouse

L’entraîneur de l’OM a également fait savoir qu’Amine Gouiri et Bilal Nadir pourraient eux aussi manquer la réception de Toulouse : « Je ne sais pas si Gouiri pourra jouer dimanche. Il ne s’est pas entraîné hier et avant-hier. On verra demain comment il se sent. Lui et Nadir sont revenus comme ci comme ça de sélection. »