Un proche de Zidane annonce sa prochaine équipe ?

Devenu proche de Zinédine Zidane au fil des années, Jamel Debbouze a rendu un hommage appuyé à son héros, symbole d'une ère black-blanc-beur qui essaye de perdurer dans le temps. A l'affiche du film "Mercato", l'acteur estime que le champion du monde 1998 devrait reprendre le flambeau de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France en 2026.

Les dés sont jetés ? Alors que Didier Deschamps a annoncé son désir de passer la main en 2026, les rumeurs vont bon train quant à la possible arrivée de Zinédine Zidane en équipe de France. Un scénario voulu par la majorité des Français, et notamment par Jamel Debbouze dont l’admiration pour Zizou est sans fin. Sur le plateau de Clique, l’acteur a déclaré sa flamme au champion du monde 1998.

« C’est une lumière »

« C’est une lumière, un chef de clan. On n’est pas de sa famille, mais il nous a tous guidé vers quelque chose de beau, de grand. Il fait marcher la machine à rêves. Il nous a permis de rêver dans une ère où l’on nous explique que rêver ça ne mène à rien. Ou qu’en tout cas, ce n’est plus payant alors que c’est ce qui nourrit l’âme, d’avoir ce genre d’exemplarité extrêmement forte qui te permet de te transcender. Tu te dis : « J’ai envie d’être lui ». Sans compter la grâce et l’élégance qu’il avait sur le terrain » a confié l’acteur sur le plateau de Canal +.

Zidane en équipe de France, c'est validé

Selon Debbouze, il ne fait aucun doute que Zidane ferait un excellent sélectionneur de l’équipe de France. « Ça ferait du bien à la France qu’il devienne sélectionneur, ça lui ferait du bien à lui. S’il arrivait, ça voudrait dire qu’on aura perdu Didier Deschamps et ça c’est une immense tristesse parce que c’est quelqu’un qui a emmené l’équipe de France là où elle n’a jamais été. C’est quelqu’un d’une rare intelligence, le sélectionneur sportif par excellence. Mais qui de mieux que Zinédine Zidane pour reprendre le travail de Deschamps » a déclaré le comédien.