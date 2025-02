Deschamps en clash avec Mbappé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Didier Deschamps l’a confirmé dans les colonnes du Parisien ce jeudi, Kylian Mbappé sera bbien de retour en équipe de France en mars prochain, brassard au bras. S’il a affirmé que tout était réglé entre les deux, Jérôme Rothen lui, affirme que le sélectionneur français connaît des tensions avec son capitaine, qu’il surprotège à outrance.

Le retour de Kylian Mbappé en sélection se précise. Après deux rassemblements manqués, l’attaquant du Real Madrid et capitaine des Bleus sera de retour en équipe de France en mars prochain. Dans un entretien accordé au Parisien ce jeudi, Didier Deschamps a conforté la star de 26 ans dans ses fonctions, et a également affirmé qu’il n’y avait pas de tensions entre les deux hommes.

Deschamps sur Mbappé : « L’important, c’est d’échanger avec lui »

« Vous n’avez pas toujours tous les éléments et quand vous les avez, ce ne sont pas toujours les bons. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, Kylian le sait. L’important, c’est d’avoir ce lien et d’échanger avec lui. C’est essentiel pour moi », a ainsi confié Didier Deschamps, interrogé sur des possibles tensions avec Kylian Mbappé. Présent au micro de Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi, Jérôme Rothen lui, s’interroge sur la véracité de cette déclaration.

« Il n'en parle pas, ça a créé une petite tension entre les deux »

« Il y a quelque chose sur Kylian Mbappé qui me choque. Pourquoi il ne nous parle pas de l'Euro et de comment ça s'est passé, son attitude à l'Euro ? C'est ton capitaine et ton meilleur joueur, avance l’ancien milieu de terrain. Pourquoi il ne voulait pas venir en septembre et que tu l'as forcé ? Pourquoi il t'a recadré devant tout le groupe après la défaite contre l'Italie tactiquement ? Il n'en parle pas, ça a créé une petite tension entre les deux. Deschamps l'a protégé pour le rassemblement d'octobre, on peut comprendre vu qu'il revenait de blessure. La moindre des choses, c'est que tu ne fasses pas de bruit, pas de vagues, même si tu as cinq jours de repos, tu restes au chaud à la maison. Mbappé a fait complètement l'inverse. Et Didier Deschamps trouve ça normal », conclut Rothen.