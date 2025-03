Pierre Ménès annonce une surprise de Mbappé

Amadou Diawara

Le 12 décembre 2016, Pierre Ménès a eu une greffe du foie et du rein. De retour sur le plateau du Canal Football Club moins de quatre mois plus tard, le journaliste français a eu la chance de recevoir un beau message de la part d'un certain Kylian Mbappé.

Frappé par la maladie du soda, Pierre Ménès a failli y passer. En effet, le journaliste français est passé tout près de mourir à cause de son obésité, son hypertension et de son diabète de type II.

Ménès a eu une greffe du foie et du rein

Pour rester en vie, Pierre Ménès a eu une greffe du foie et du rein le 12 décembre 2016. Et moins de quatre mois plus tard, il avait pu faire son retour au Canal Football Club.

«Kylian Mbappé m'avait laissé un message de soutien»

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a révélé que Kylian Mbappé avait tenu à lui envoyer un message après son retour au Canal Football Club. « Kylian Mbappé m'avait laissé un message de soutien après mon retour de greffe au CFC. Derrière, je l'ai évidemment croisé plusieurs fois au restaurant à Paris et à Strasbourg. J'ai aussi discuté longuement avec lui au Parc des Princes lors d'un match où il jouait pas. Je ne me souviens plus pourquoi (il ne jouait pas). Si c'était parce qu'il était blessé ou suspendu, mais comme il était assez peu blessé, j'imagine qu'il était suspendu. L'intelligence de Kylian n'est plus à démontrer », a avoué le journaliste, qui n'est plus affilié à aucun média aujourd'hui.