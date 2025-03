Pierre Ménès trompé par une star du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Eloigné des caméras de télévision depuis son départ du Canal Football Club, Pierre Ménès continue de proposer du contenu sur sa chaîne Youtube. Ce vendredi, le journaliste a évoqué sa relation avec certains joueurs du PSG, et notamment avec Thiago Silva. Un garçon charmant, selon ses mots, qui l'aurait, un jour, piégé au Camp des Loges.

Ancien visage du Canal Football Club sur Canal +, Pierre Ménès continue d’analyser le football sur sa chaîne Youtube. Le journaliste profite de ses interventions pour dévoiler quelques anecdotes. Ce vendredi, il s’est arrêté sur sa relation avec les joueurs du PSG. Au fil des années, Ménès a noué un lien solide avec plusieurs d'entre eux, notamment avec Thiago Motta, qui avait été d’un grand soutien au moment de son passage à l’hôpital (en 2016, il a subi une double greffe du foie et du rein ndlr).

L'hommage de Ménès à Thiago Motta

« Thiago Motta est venu me voir à l’hôpital. On avait sympathisé parce que Canal voulait faire une interview de Thiago Motta et avait délégué Daniel Bravo pour le faire. C’est Thiago qui avait demandé à ce que je sois avec Daniel pour faire cette interview » a-t-il déclaré sur Pierrot Le Foot.

Thiago Silva a piégé le journaliste

Ménès s’est également rapproché de Thiago Silva, qui, un jour, lui avait réservé une belle surprise. « Thiago Silva j’avais fait un truc assez étonnant avec lui. Je faisais une interview pour Nissan avec lui, et donc on devait se retrouver normalement au siège de Nissan France. Et pour des raisons qui m’échappent, il y a un chauffeur qui vient nous chercher au Camp des Loges. Et il se trouve que c’était un cirque filmé qu’on m’avait fait, et le chauffeur c’était Thiago Silva. C’était quelqu’un d’une douceur et d’une gentillesse assez étonnante. Et en plus un joueur tellement exceptionnel » a-t-il raconté.