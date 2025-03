PSG : Le clan Mbappé a confié une mission secrète à Pierre Ménès

Amadou Diawara

Kylian Mbappé a évolué au PSG pendant sept saisons, entre 2017 et 2024. Durant le séjour de son fils à Paris, Fayza Lamari s'entretenait régulièrement avec Pierre Ménès. D'après le journaliste français, la mère de Kylian Mbappé prenait « le pouls de l'opinion publique » auprès de lui.

Lors de l'été 2017, le PSG s'est offert les services de Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord avec l'AS Monaco pour boucler un prêt avec une option d'achat d'environ 180M€. Une clause levée par le PSG.

PSG : La mère de Mbappé appelait souvent Ménès

Lors de son passage au PSG (2017-2024), Kylian Mbappé a souvent été en contact avec Pierre Ménès. Mais s'il a eu l'occasion d'échanger avec l'actuelle star du Real Madrid, le journaliste français était surtout en relation avec sa mère. En effet, Fayza Lamari appelait souvent Pierre Ménès pour faire passer des messages ou pour prendre la température par rapport à l'opinion publique.

«Elle prenait un peu le pouls de l'opinion publique»

« Kylian Mbappé m'avait laissé un message de soutien après mon retour de greffe au CFC. Derrière, je l'ai évidemment croisé plusieurs fois au restaurant à Paris et à Strasbourg. J'ai aussi discuté longuement avec lui au Parc des Princes lors d'un match où il jouait pas. Je ne me souviens plus pourquoi (il ne jouait pas). Si c'était parce qu'il était blessé ou suspendu, mais comme il était assez peu blessé, j'imagine qu'il était suspendu. L'intelligence de Kylian n'est plus à démontrer. A l'époque, j'avais assez souvent sa mère au téléphone, et en général, quand je voyais "Madame Mbappé" s'afficher sur mon téléphone, je savais que j'en avais pour 40 minutes, et je voyais aussi comment elle voulait distiller ses messages. Aussi, et c'était assez touchant, elle prenait un peu le pouls de l'opinion publique. C'était une façon assez spéciale d'envisager les rapports journalistes-joueur. Quelque part, ça me gênait pas », a avoué Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.