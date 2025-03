PSG : Le Qatar veut quitter Paris, cette annonce relance tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG souhaite quitter le Parc des Princes, et étudie actuellement plusieurs sites pour faire construire sa nouvelle enceinte. Si le site située à Massy plairait de plus en plus aux dirigeants, le maire de la ville située en Essonne a tenu à prévenir le club de la capitale ce vendredi.

« J’aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l’aime. Si je décide avec mon cœur, je dis : “on ne part pas”. Mais quand je réfléchis avec la tête, on est mort. En Europe, tous les grands clubs ont 80 000 ou 90 000 places. Si on veut être de ce niveau pour nos supporters, il faut agrandir le stade. » En novembre 2024, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi annonçait la couleur : le club parisien quitterait le Parc des Princes.

Le PSG pourrait emménager à Massy

Depuis l’année dernière, plusieurs sites sont envisagés pour la construction de la nouvelle enceinte du PSG. A en croire les dernières révélations du Parisien, les dirigeants du club de la capitale aurait une préférence pour le site situé à Massy en Essonne (91). Ce dernier présente de nombreux avantages, notamment au niveau de l’accès des supporters via les nombreux réseaux de transports disponibles. Cependant, Nicolas Samsoen, maire (UDI) de Massy, prévient le PSG : Une installation dans la ville sera conditionnée à l’accord des riverains et des habitants.

Le maire de Massy prévient le PSG

« Aucune information nouvelle. La seule chose à confirmer, c’est que nous poursuivons les discussions avec le PSG. Nous réfléchissons à la façon dont on pourrait travailler sur les étapes ultérieures si le club de la capitale confirmait son intérêt pour le projet de Massy. Dans l’hypothèse où le sujet avance, j’insiste beaucoup dans mes discussions avec le club sur la nécessité qu’un tel projet se fasse en concertation de toutes les parties prenantes, les riverains, les habitants… », confie-t-il au Parisien.