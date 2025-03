PSG : «Il m’a insulté», Al-Khelaïfi pète les plombs !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si Pierre Ménès et Nasser Al-Khelaïfi entretiennent aujourd'hui de bonnes relations, ça n'a pas toujours été le cas. En 2013, les deux hommes s'étaient accrochés dans les couloirs du Camp Nou, après un quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. Sur sa chaîne Youtube, le journaliste est revenu sur cet épisode.

Entre Pierre Ménès et Nasser Al-Khelaïfi, le ton est monté. Présent au Camp Nou pour assister au quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone en 2013, le journaliste a eu le malheur de bousculer le dirigeant qatari. Un accrochage qui a bien failli lui coûter sa place à Canal +.

« Il y a eu un incident incroyable »

« Il y a eu cet incident incroyable dans les couloirs du Camp Nou (…) A la fin du match, je suis dans un couloir et je bouscule épaule contre épaule assez violemment Nasser Al-Khelaïfi, qui m’insulte pensant que je l’avais fait exprès. Je n’avais aucune raison de le bousculer exprès, surtout après une défaite, ça n’avait pas de sens. Et quand je rentre à l’hôtel, j’apprends qu’Al-Khelaïfi a appelé le big boss de Canal à l’époque pour se plaindre de mon comportement. Ce qui n’a pas eu de répercussion forte sur moi, mais bon ce n’était pas le meilleur départ entre Nasser et moi » a confié Pierre Ménès sur sa chaîne Youtube intitulée Pierrot Le Foot.

Les deux hommes ont fait la paix

Mais depuis, les deux hommes se sont retrouvés dans un climat apaisé. Le président du PSG s’est rapproché du journaliste suite à ses soucis de santé. « Ça s’est arrangé au moment de ma greffe. J’ai su que Nasser voulait venir me voir à l’hôpital, et on lui avait déconseillé. Il m’avait fait envoyer un beau livre sur le PSG et un maillot signé par tous les joueurs » a confié Pierre Ménès. Tout est bien qui finit bien.