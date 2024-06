PSG : Al-Khelaifi annonce le nouveau boss !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En marge de la finale Ligue des champions où il était présent en sa qualité de président de l’ECA, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur la saison du PSG et ne manque pas de s’enflammer pour Luis Enrique qu’il désigne comme le nouveau boss du club de la capitale.

Pour sa première saison sur le banc du PSG, Luis Enrique a réussi le triplé sur la scène nationale en remportant la Ligue 1, la Coupe de France ainsi que le Trophée des champions. Sans oublier la demi-finale de la Ligue des champions. Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi ne tarit pas d’éloges pour le technicien espagnol, le vrai boss du PSG.



«Aujourd'hui, le boss c'est le coach»

« Aujourd'hui, le boss c'est le coach. Le coach Luis Enrique est le boss. Je lui fais confiance et il fait un travail incroyable. Même si nous avions perdu contre Newcastle (1-1, le 28 novembre) et que nous avions été éliminés en phrase de groupes, je dirais la même chose aujourd'hui. Car je savais et je sais que nous sommes sur la bonne voie. Nous allons continuer comme ça. Il ne s'agit pas que de résultats. Même pour la saison prochaine, si vous me demandez si nous voulons gagner la Champions League, je vais vous répondre oui. Mais est-ce l'objectif ? Non », assure le président du PSG au micro de CNN , avant d’apporter d’autres précisions.

Al-Khelaïfi fan de Luis Enrique