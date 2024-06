PSG : «Si Kylian signe au Real Madrid...», France 98 lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse

Après avoir annoncé officiellement son départ du PSG le 10 mai dernier, Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Désormais, beaucoup s’interroge sur la capacité du Français à devenir le grand patron de la Casa Blanca. Pour le champion du monde 1998 Christian Karembeu, le club madrilène va rouler sur l’Europe avec la star de 25 ans.

L’aventure commune entre Kylian Mbappé et le PSG est désormais révolue. Cette dernière aura duré sept ans, et aura été ponctuée de hauts et de bas. Pourtant, cela ne fait aucun doute, le numéro 7 aura marqué l’histoire du club parisien, dont il est depuis mars 2023 le meilleur buteur. A travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux le 10 mai dernier, c’est d’ailleurs Kylian Mbappé en personne qui a annoncé son départ à l’issue de son contrat le 30 juin prochain.

Mercato - PSG : Mbappé fait «peur» à une star du Real Madrid ? https://t.co/zWl5qayK6D pic.twitter.com/0XXKnU2Ycj — le10sport (@le10sport) June 1, 2024

Un grand défi attend Mbappé après le PSG

Désormais, le doute n’est plus permis. Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. D’après les dernières indiscrétions de l’Equipe , le Français va être officiellement introduit en tant que joueur de la Casa Blanca ce lundi, au lendemain de la finale de la Ligue des Champions. Mbappé réussira-t-il à devenir un élément providentiel du côté de la formation de Carlo Ancelotti ? Pour le champion du monde 1998 Christian Karembeu, cela ne fait aucun doute.

« Si Kylian signe au Real Madrid, pendant cinq ans, le Real Madrid sera champion d’Europe »