PSG - Neymar : Un énorme raté est annoncé !

Passé par le PSG entre 2017 et 2023, Neymar n'a pas réussi à prendre la dimension mondiale qui était attendue du côté du Parc des Princes. Gianluigi Buffon, qui l'a côtoyé durant une saison dans la capitale française, estime d'ailleurs que l'attaquant brésilien aurait dû rafler énormément de Ballons d'Or et avoir une toute autre carrière...

Lors du mercato estival 2017, le PSG n'avait pas hésité à casser sa tirelire et à réaliser un transfert historique avec l'arrivée de Neymar en provenance du FC Barcelone pour 222M€. Un coup historique sur le marché des transferts réalisés par les Qataris, d'autant que l'attaquant brésilien était presque au sommet du football mondial avec le Barça et était d'ailleurs promis au statut de Ballon d'Or. Mais finalement, victime de blessures à répétition ainsi que d'une hygiène de vie qui n'a peut-être pas été à la hauteur au PSG, Neymar n'a jamais soulevé le titre suprême.

« Il aurait dû gagner 5 Ballons d'Or »

Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, Gianluigi Buffon a confié toute son admiration pour Neymar, qu'il a côtoyé durant la saison 2018-2019 dans le vestiaire du PSG. Et la légende italienne assure même qu'il s'agit du meilleur adversaire qu'il ait jamais affronté dans sa carrière : « J'ai joué avec trois générations, difficile de choisir. Zidane, Ronaldo, Messi, CR7, Iniesta... Si je devais en choisir un seul ? Neymar. Pour le joueur et le garçon qu'il est, il aurait dû gagner 5 Ballons d'Or », explique Buffon, qui regrette donc cet énorme raté dans la carrière de Neymar.

Manchester United, un souvenir douloureux au PSG

Et Buffon évoque également une autre désillusion de son passage au PSG avec la cinglante élimination contre Manchester United, en 8e de finale de la Ligue des Champions : « Nous avions gagné 2-0 à Manchester contre United. J'ai compris qu'on ne préparait pas le retour de la bonne manière. Mais je ne l'ai pas dit : après tout, j'étais le dernier arrivé, peut-être avais-je encore une mentalité de provincial, ils étaient tous champions, Mbappé venait de gagner la Coupe du monde... Nous avons immédiatement encaissé un but sur une erreur défensive, le deuxième était aussi la faute d'un dégagement imprécis de ma part, nous avons ensuite pris le troisième et avons été éliminés. Nous n'avions pas bien préparé le match retour », confie l'ancien gardien de la Juventus.