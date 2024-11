Fiasco pour le PSG, une star balance sur le vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En mars 2019, le Paris Saint-Germain connaissait une nouvelle désillusion en Ligue des champions avec son élimination contre Manchester United, malgré sa victoire à Old Trafford au match aller. Cinq ans plus tard, Gianluigi Buffon est revenu sur cet échec et estime que l’équipe ne s’était pas bien préparée pour ce rendez-vous.

Avant son épopée lors du Final 8 (2020) puis ses deux demi-finales en Ligue des champions en 2021 et 2024, le PSG a connu plusieurs déconvenues européennes sous l'ère qatarie. Il y a évidemment la remontada face au FC Barcelone (2017), mais également la terrible désillusion vécue le 6 mars 2019 sur la pelouse du Parc des Princes. Vainqueur lors du huitième de finale aller (2-0), le PSG s’inclinait face à Manchester United au retour (1-3) avec un penalty de Marcus Rashford dans le temps additionnel.

« Je ne l’ai pas dit... »

Gianluigi Buffon n’avait pas été exempt de tout reproche dans ce match, avec une faute de main sur une frappe de Marcus Rashford bien reprise par Romelu Lukaku. Un mauvais souvenir évoqué par l’Italien dans son autobiographie, révélant qu’il avait anticipé le fiasco : « Nous avions gagné 2-0 à Manchester contre United. J'ai compris qu'on ne préparait pas le retour de la bonne manière. Mais je ne l'ai pas dit : après tout, j'étais le dernier arrivé, peut-être avais-je encore une mentalité de provincial, ils étaient tous champions, Mbappé venait de gagner la Coupe du monde... »

« Nous n'avions pas bien préparé le match retour »

Le match se déroule alors comme l’avait redouté le champion du monde 2006. « Nous avons immédiatement encaissé un but sur une erreur défensive, le deuxième était aussi la faute d'un dégagement imprécis de ma part, nous avons ensuite pris le troisième et avons été éliminés. Nous n'avions pas bien préparé le match retour », explique Buffon, rapporté par CulturePSG. Le portier ne restera qu'une saison dans la capitale, avant de faire son retour à la Juventus.