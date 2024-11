PSG : Un attaquant arrive, Luis Enrique peut jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure dès la première journée de Ligue 1, Gonçalo Ramos poursuit sa convalescence après avoir été victime d'une importante entorse de la cheville. Et alors qu'une absence de trois mois été annoncée par le PSG, le délai se confirme puisque le buteur portugais s'approche d'un retour à la compétition, ce qui devrait réjouir Luis Enrique.

Avec le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, Luis Enrique a décidé de repenser l'organisation de son secteur offensif qui n'a vu aucun joueur majeur arriver. Par conséquent, Gonçalo Ramos, qui partait avec le statut de titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque du PSG, allait avoir un nouveau rôle décisif cette saison. Mais tout a été remis en question dès la première journée de Ligue 1 au Havre. En effet, le buteur portugais s'est blessé au bout de 20 minutes de jeu et le diagnostic est rapidement tombé. « Gonçalo Ramos a été victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche, hier soir lors du match Le Havre - Paris Saint-Germain, qui nécessitera une chirurgie dans les prochains jours », écrivait le PSG dans un communiqué publié le 17 août.

Ramos de retour à l'entraînement

Le PSG a également ajouté que « son indisponibilité est estimée à environ 3 mois ». On y est. Par conséquent, le Gonçalo Ramos prend forme et comme le révèle L'EQUIPE, le numéro 9 portugais a même fait son retour à l'entraînement. Durant la trêve internationale, l'ancien avant-centre de Benfica s'est ainsi entraîné avec le groupe Espoirs du PSG, et preuve que son retour approche, aucune consigne n'avait été passée pour le protéger. C'est un bon signal.

Encore un peu juste pour le Bayern ?

Désormais, Gonçalo Ramos va reprendre les entraînements collectif sous les ordres de Luis Enrique, mais le staff ne prendra aucun risque avec celui qui s'annonce comme l'unique buteur crédible de l'effectif du PSG. Par conséquent, bien que son retour soit imminent, L'EQUIPE assure qu'il est toutefois peu probable que Gonçalo Ramos soit titulaire contre Toulouse vendredi et face au Bayern Munich mardi prochain. La réception du FC Nantes le 30 novembre semble donc plus propice pour relancer le numéro 9 du PSG. Luis Enrique n'attend que ça.