Le PSG confirme une catastrophe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure en début de match, Gonçalo Ramos souffre officiellement d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche comme l'a confirmé le PSG par le biais d'un communiqué. La durée de son indisponibilité est également confirmée. Le numéro 9 parisien sera absent 3 mois. Un très gros coup dur pour le PSG.

Pour son premier match de la saison, le PSG n'a pas totalement convaincu, mais a tout de même assuré l'essentiel en s'imposant assez largement sur la pelouse du Havre (4-1). Néanmoins, le gros point noir de la soirée concerne Gonçalo Ramos, sorti sur blessure en début de match. Et à l'issue de la rencontre, Luis Enrique se montrait d'ailleurs assez inquiet pour son numéro 9 : « Il souffre d'une entorse de la cheville relativement sérieuse. On pense que son absence sera longue, même si on va tenter de réduire ce temps au maximum ».

Communiqué médical après Le Havre@Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2024

Le PSG communique sur la blessure de Ramos

Au lendemain du déplacement au Havre, le PSG a ainsi communiqué au sujet de son attaquant, confirmant que « Gonçalo Ramos a été victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche, hier soir lors du match Le Havre - Paris Saint-Germain, qui nécessitera une chirurgie dans les prochains jours ». Un sacré coup dur pour le PSG qui confirme que « son indisponibilité est estimée à environ 3 mois ». Gonçalo Ramos ne devrait donc pas revenir à la compétition avant la fin de l'année au mieux.

Un buteur recruté d'ici la fin du mois ?

Par conséquent, le PSG pourrait être tenté d'aller recruter un nouvel avant-centre afin de compenser la longue absence de Gonçalo Ramos. La piste menant à Victor Osimhen, enterrée depuis quelques semaines, pourrait bien revenir sur le devant de la scène. En attendant, Luis Enrique devrait s'appuyer sur Randal Kolo Muani pour occuper le poste d'avant-centre. C'est d'ailleurs lui qui est entré vendredi soir face au Havre pour remplacer Gonçalo Ramos.