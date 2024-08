Mercato : Il débarque au PSG et veut imiter Barcola

Amadou Diawara

Formé au Stade Rennais, Désiré Doué est un nouveau joueur du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a officialisé la signature du crack de 19 ans ce samedi matin. Alors que Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola se sont imposés au PSG malgré leur jeune âge, Désiré Doué veut marcher sur leurs pas, comme il l'a reconnu lui-même.

Après avoir recruté Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho, le PSG a officialisé une quatrième arrivée ce samedi matin. En effet, le club emmené par Luis Enrique s'est attaché les services de Désiré Doué. Comme annoncé par le PSG, l'ex-crack du Stade Rennais a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029, à Paris.

L'international Espoirs français Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais, dans le cadre d'un transfert définitif.



Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le Club. 🔴🔵#WelcomeDoué — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2024

Doué veut la jouer comme Zaïre-Emery et Barcola

Dans un entretien publié sur le site officiel du PSG, Désiré Doué a réagi à son transfert. La nouvelle pépite parisienne a fait clairement savoir qu'elle voulait suivre les traces de Bradley Barcola, ainsi que de Warren Zaïre-Emery au Parc des Princes.

«Ça me donne envie de suivre leur chemin»

« On imagine que la manière dont le club fait confiance aux jeunes joueurs de talents, c’est un élément de motivation pour toi ? Clairement ! Je me suis orienté vers ce club. Je vois des copains et des camarades qui sont ici, comme Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, qui ont eu la chance de commencer à jouer ici, de progresser, d'évoluer. On les voit aujourd'hui, ils ont une très belle place ici au club et aussi en sélection. Donc bien sûr que ça fait rêver et que ça me donne envie de suivre leur chemin. Ici, je vois que l’âge n’est pas un critère. Quand on est sur un terrain de football, c'est le talent qui prime. C'est ce qu'on peut apporter à l'équipe, ce sont les qualités qu'on met en place pour faire performer l'équipe. C’est très motivant », a confié Désiré Doué, la nouvelle recrue du PSG.