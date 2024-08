Mercato : Un double deal au PSG, la presse italienne confirme !

Axel Cornic

Les prochains jours pourraient animer le mercato parisien, sur le front des départs comme sur celui des arrivées. Car nous ne sommes que à quelques semaines de la fin et le Paris Saint-Germain n’a toujours pas recruté le successeur de Kylian Mbappé ! Et il pourrait bien arriver dans le cadre d’une opération assez particulière...

Jeune et très polyvalent, Désiré Doué devrait sans aucun doute rejoindre le PSG. Mais où va-t-il être utilisé ? Car le prodige du Stade Rennais semble pour le moment être plutôt une alternative utile, puisqu’il peut évoluer à tous les postes de l’attaque, sauf peut-être celui d’attaquant de pointe. C’est pour cela que du côté de Paris, on aimerait bien recruter un spécialiste du poste d’ailier.

Sancho au PSG

Et il pourrait venir de Premier League ! Voilà plusieurs semaines déjà que le nom de Jadon Sancho est lié au PSG et si les tensions avec Erik ten Hag semblent s’être calmées, Manchester United ne fermerait pas la porte à son départ. La solution aurait été trouvée, puisque Tuttosport nous parle ce samedi d’un échange en très bonne voie entre l’international anglais et Manuel Ugarte.

E Ugarte à Manchester United ?

Car comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, l’international uruguayen est très apprécié chez les Red Devils, ou l’on cherche justement un numéro 6. Avec l’arrivée de João Neves il semble être libre de partir, sachant que Luis Enrique ne semble pas du tout vouloir le garder au PSG une saison de plus.