EXCLU - Mercato - PSG : Manchester United pousse et avance pour Ugarte !

Positionné pour Manuel Ugarte, Manchester United continue d’exercer un gros forcing en coulisses. Selon nos sources, l’optimisme est de mise du côté des dirigeants anglais pour enrôler le milieu de terrain du PSG. Voici les derniers éléments du dossier.

S’il s’est perdu en cours de route durant l’hiver dernier, Manuel Ugarte a fini par retrouver le chemin du succès cet été. Sous les couleurs de l’Uruguay, le milieu de terrain du PSG rayonne de mille feux et fait partie des grands acteurs de la Copa America 2024. La bande à Marcelo Bielsa vient de sortir le grand Brésil et l’incontournable Manuel Ugarte y est pour quelque chose. Un joueur en pleine forme et de nouveau en pleine possession de ses moyens, qui plaît au marché des transferts.

Manchester United y croit !

Comme révélé par le10sport.com, il y a trois clubs activement positionnés sur Manuel Ugarte : Manchester United, FC Barcelone et Manchester City. Selon nos dernières sources, Manchester United exerce un très gros pressing en coulisses, auprès du joueur comme du PSG. Et le board mancunien se montre très optimiste quant à l’issue du dossier ! A l’heure où nous écrivons ces lignes, Manchester United pense être en capacité de boucler le deal avec le PSG pour Manuel Ugarte. Le dossier est bien avancé et il ne manquerait pas grand-chose pour arriver à une finalisation.

Une offre de 45 millions d’euros + bonus