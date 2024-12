Mercato : Le PSG prépare du lourd cet hiver ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, et le PSG pourrait bien en profiter pour se renforcer en apportant quelques retouches à son effectif, notamment sur le plan offensif. Le club de la capitale serait en tout cas très actif en coulisses afin de dénicher les renforts parfaits et accessibles sur le plan offensif. Cela devrait bouger cet hiver à Paris !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG cherchera à recruter un renfort offensif cet hiver, en particulier au poste d'ailier. Il faut dire que depuis le début de la saison, le club de la capitale manque cruellement d'efficacité dans le dernier geste et souhaite ainsi renforcer la concurrence pour Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Et la tendance semble clairement se confirmer.

Le PSG déjà actif en coulisses pour cet hiver

En effet, selon les informations d'Abdellah Boulma, « le PSG travaille activement à des ajustements cet hiver ». Sur son compte X, le journaliste précise également que les Parisiens ont parfaitement conscience des manques à combler au sein de leur effectif. Les pistes auraient d'ailleurs déjà été ciblés par le PSG qui aurait pris soin de viser des joueurs accessibles sur le plan financier.

Al-Khelaïfi confirme !

Interrogé par Sky Allemagne, Nasser Al-Khelaïfi confirme d'ailleurs que « si une opportunité se présente, nous l'étudierons bien sûr ». Par conséquent, le PSG prépare bien du lourd pour le mercato d'hiver sur lequel le club de la capitale pourrait bien s'activer pour se relancer après une première partie de saison assez poussive.