Nasser Al-Khelaïfi annonce le «meilleur du monde» au PSG !

Depuis quelques mois, le PSG a entamé un nouveau projet basé désormais sur la jeunesse afin de préparer l'avenir. Un projet confié à Luis Enrique qui semble toujours faire l'unanimité au sein du club de la capitale. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi répète qu'il considère que le PSG tient le «meilleur entraîneur du monde». Rien que ça.

En 2023, le PSG a lancé un nouveau projet en se séparant de nombreuses stars afin de préparer l'avenir. Ainsi, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti sont partis, avant d'être suivis un an plus tard par Kylian Mbappé. Pour les remplacer, le club de la capitale mise sur de jeunes joueurs prometteurs, dirigés par Luis Enrique qui a la responsabilité de ce projet. Et ce n'est pas pour déplaire à Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi encense Luis Enrique

En effet, malgré les critiques qui entourent Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi continue d'être persuadé d'avoir le meilleur entraîneur du monde. « À mon avis, nous avons le meilleur entraîneur du monde en ce moment. Il construit un projet pour l’avenir. Les résultats comptent, mais nous restons concentrés sur notre projet », lance le président du PSG dans une interview accordée à Sky Allemagne, avant de se projeter sur le futur avec Luis Enrique.

«Je crois en notre projet, en notre système, en notre entraîneur et en notre plan»

« Il y a beaucoup de rumeurs sur les joueurs, mais nous sommes très clairs. Nous avons l’une des équipes les plus jeunes d’Europe, si ce n’est la plus jeune, avec une moyenne d’âge de 22,5 ans. Nous construisons une équipe pour l’avenir avec notre formidable entraîneur. Nous avons un plan à long terme avec cette équipe et cet entraîneur. Nos joueurs sont unis, c’est un groupe fantastique avec une super ambiance. Il y a toujours des rumeurs dans les médias - ils veulent vendre des journaux. Mais je crois en notre projet, en notre système, en notre entraîneur et en notre plan », ajoute Nasser Al-Khelaïfi.