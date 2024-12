Salah - PSG : Gros coup de bluff d’Al-Khelaïfi ?

Axel Cornic

En fin de contrat avec Liverpool, Mohamed Salah pourrait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Car si le président Nasser Al-Khelaïfi a récemment calmé les choses autour de la star égyptienne, en coulisses il discuterait bel et bien avec son entourage dans l’espoir de pouvoir signer un très gros coup.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a annoncé vouloir en finir avec les stars planétaires, préférant construire un collectif solide sous les ordres de Luis Enrique. Pourtant, à Paris on semble toujours rêver en grand et l’un des plus grands noms du football mondial pourrait bien débarquer.

« Deux fois Nasser Al-Khelaïfi a essayé de l'attirer au PSG assez concrètement »

Il s’agit de Mohamed Salah, en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, qui semble être très proche du président du PSG. « Nasser Al-Khelaïfi et Mohamed Salah sont proches, et Al-Khelaïfi est aussi très proche de Ramy Abbas, qui est l'agent historique de Mo Salah. Ils se parlent régulièrement » a expliqué Julien Laurens, sur RMC Sport. « Deux fois Nasser Al-Khelaïfi a essayé de l'attirer au PSG assez concrètement. Je pense qu'ils discutent, mais comme beaucoup d'autres clubs européens ».

« C’est un joueur fantastique et incroyable, mais nous n’avons jamais pensé à lui pour être honnête »

Pourtant, il y a seulement quelques heures Nasser Al-Khelaïfi avait démenti tout intérêt pour Mohamed Salah ! « Salah ? Ce n’est pas vrai » a assuré le président du PSG, dans un long entretien accordé à Sky. « C’est un joueur fantastique et incroyable, mais nous n’avons jamais pensé à lui pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l’avoir, mais cette rumeur nous concernant n’est tout simplement pas vraie ».