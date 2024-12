Antoine Dupont : L'incroyable rêve pour son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 28 ans, Antoine Dupont a encore de très belles années devant lui. La star du Stade Toulousain et du XV de France ne devrait donc pas raccrocher tout de suite, mais voilà qu'il est déjà question de son avenir. Que fera Dupont une fois à la retraite ? Pour cela, il peut compter sur son ami Cyril Baille, qui a un incroyable projet en tête.

Au sommet de son art actuellement, Antoine Dupont n'en finit plus de briller sur les terrains de rugby. A 28 ans, la retraite n'est clairement pas pour maintenant et le joueur du Stade Toulousain ne pense d'ailleurs pas du tout à ce moment pour l'instant. « La fin de carrière est encore loin pour moi normalement », expliquait-il pour Sud Radio. Il n'empêche qu'une fois à la retraite, Antoine Dupont n'a pas pour projet de devenir entraîneur : « Entraîner, c'est quelque chose qui m'attire ? Pas vraiment. Enfin, aujourd'hui, non, je ne me projette pas dans l’entraînement ».

« Toto serait président »

Antoine Dupont ne se voit donc pas entraîneur, ça tombe bien, Cyril Baille l'imagine dans un autre rôle pour son avenir après sa carrière de joueur de rugby. Pour le podcast de L'Equipe, Crunch, le joueur du Stade Toulousain a été interrogé sur son avenir. Baille y a alors fait part d'un grand projet dans lequel est impliqué Antoine Dupont, mais aussi d'autres de ses amis toulousains et Grégory Aldritt : « J'espère juste une chose, c'est qu'à la fin de notre carrière on essaie d'entraîner ensemble. Ce serait cool d'être dans un projet où on est tous ensemble avec Grégory Alldritt, Julien Marchand, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Dorian Aldegheri... Toto (Dupont) serait président. Aujourd'hui, il est tellement sur une autre planète qu'on est obligé de le mettre président ».

« Au Stade, ce serait fantastique »

« Après, on s'arrangera entre nous. Un ira à la touche, un à la mêlée, un manager... Au Stade Toulousain ? Ou ailleurs, on ne peut pas savoir. Mais au Stade, ce serait fantastique (rires). J'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien rester dans le milieu du rugby. Peut-être avec les Espoirs pour être avec eux, ce devoir de transmission », a ensuite expliqué Cyril Baille. A voir si cela se réalisera à l'avenir...