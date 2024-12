XV de France : Une nouvelle star émerge !

Axel Cornic

Déjà impressionnant lors de la dernière Coupe du monde, Peato Mauvaka semble définitivement avoir franchi un palier dans sa carrière, devenant un titulaire indiscutable avec le XV de France. Et ça devrait bien continuer, puisque le talonneur du Stade Toulousain semble être bien au-dessus de la concurrence.

Si Antoine Dupont s’attire toutes les louanges, d’autres Français ont crevé l’écran ces derniers mois. C’est le cas de Peato Mauvaka, qui de grand espoir est clairement devenu l’un des meilleurs talonneurs de la planète, si ce n’est le meilleur. Ce n’est pas Fabien Galthié qui dira le contraire, puisqu’il a fait de lui son nouveau titulaire avec le XV de France.

XV de France : «Le boss», Antoine Dupont le fait halluciner https://t.co/vtmXtSjezn pic.twitter.com/FGWsWaq9CK — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

« En toute humilité, je sais que j’ai changé de statut »

Tout a basculé lors de la dernière Coupe du monde, lorsque la blessure de Julien Marchand avait fait trembler toute la France du rugby. Mauvaka a su saisir sa chance à merveille et depuis il n’a plus lâché le poste de talonneur, avec d’ailleurs trois nouvelle prestation de très haut niveau lors de la tournée de novembre du XV de France. « En toute humilité, je sais que j’ai changé de statut. J’aime bien, on me donne plus de responsabilités » a confié le joueur du Stade Toulousain, lors d’un entretien accordé à l’AFP.

« Je ne suis pas un grand parleur »

« Je me concentre d’abord sur ce que j’ai à faire en touche, en mêlée, dans les rucks, le combat et tout ça » a poursuivi Peato Mauvaka, qui ne se met pas plus de pression que ça. « J’essaie de prouver ce que je sais faire sur le terrain et de mettre en confiance mes coéquipiers pour qu’ils sachent que je suis à côté et que je serai toujours là. Je ne suis pas un grand parleur. Je ne vais pas parler devant toute l’équipe ou crier des choses que je ne vais pas faire moi-même. Je préfère le montrer sur le terrain ».