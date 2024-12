Top 14 : Il rejoint Antoine Dupont et sort du silence

Jean de Teyssière

Ces derniers jours, une rumeur s’set mise à circuler dans le petit monde du rugby français. Le Stade toulousain aurait trouvé un accord avec Teddy Thomas, ailier de La Rochelle pour la saison prochaine. L’international français, qui n’a pas porté le maillot des Bleus depuis 2021 va signer dans le club d’Antoine Dupotn et raconte les raisons de ce choix.

La Rochelle aura vécu un week-end compliqué. Après l’annonce du départ de son ailier, Teddy Thomas, les Rochelais ont perdu face à la lanterne rouge à domicile, Vannes (14-23). Une deuxième défaite d’affilée qui fait mal aux hommes de Ronan O’Gara.

«Le Stade toulousain m’a fait une proposition alléchante»

Dans une interview accordée à Rugbyrama, Teddy Thomas raconte pourquoi il a choisi de quitter La Rochelle pour Toulouse la saison prochaine : « Ça a été une décision difficile parce que ça fait maintenant trois ans que j’évolue à La Rochelle, un club dans lequel je me sens bien et où le groupe me fait confiance. Ce n’est jamais facile de quitter un club. Malheureusement, il y a aussi la partie contractuelle qui entre en jeu, et le Stade toulousain m’a fait une proposition beaucoup plus alléchante au niveau des années de contrat. »

«C’est compliqué de refuser»

« J’ai toujours admiré Toulouse en étant jeune, et lorsqu’un club de ce standing t’appelle pour te proposer trois années de contrat, c’est quand même compliqué de refuser. J’en ai parlé avec La Rochelle, ils ont toujours été au courant de mes discussions avec Toulouse, révèle l’ailier français. Malgré cela, on préférait me proposer seulement deux années. Je respecte et je comprends cette décision, mais c’est pour cela que je partirai en fin de saison au Stade toulousain. Pour l’instant, ce n’est pas dans ma tête. Il me reste beaucoup de choses à faire ici, et j’espère pouvoir donner le meilleur de moi-même pour partir la tête haute de ce club. C’est une motivation supplémentaire pour moi afin de marquer de mon empreinte mon passage au Stade rochelais et de partir de la meilleure des manières. »