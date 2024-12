Top 14 : Coup de tonnerre, Jalibert va écœurer Dupont ?

Arnaud De Kanel

Le feuilleton est terminé. En fin de contrat à l'issue de la saison, Matthieu Jalibert a annoncé qu'il prolongeait son contrat avec l'UBB ce samedi 30 novembre à l’issue de la rencontre de Top 14 face à Montpellier. Son salaire est nettement revu à la hausse et il pourrait même dépasser celui d'Antoine Dupont.

Depuis 2017, Matthieu Jalibert est l'un des visages les plus emblématiques de l'UBB. Arrivé jeune au club, l'ouvreur international a rapidement conquis le cœur des supporters grâce à son talent et son flair sur le terrain. Bonne nouvelle pour les fidèles de Chaban-Delmas : Jalibert a décidé de prolonger son contrat, s'engageant pour au moins trois saisons supplémentaires. Une décision qui réaffirme son attachement au club girondin et sa volonté de continuer à écrire une page importante de son histoire sportive sous les couleurs de l'UBB. Avec cette prolongation, l'UBB sécurise l'un de ses atouts majeurs et confirme ses ambitions pour les années à venir. Pour Jalibert, c'est aussi l'occasion de viser de nouveaux sommets comme la quête d'un premier titre, dans un environnement qu'il connaît bien et qu'il contribue à façonner depuis maintenant sept ans. Les supporters peuvent se réjouir : leur magicien reste à la maison.

XV de France : «Le boss», Antoine Dupont le fait halluciner https://t.co/vtmXtSjezn pic.twitter.com/FGWsWaq9CK — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

Jalibert prolonge jusqu'en 2028

A la manière de Kylian Mbappé en 2022 avec le PSG au Parc des Princes, Matthieu Jalibert a pris le micro pour annoncer la nouvelle à ses supporters samedi après-midi. « Merci pour votre soutien. Je remercie le président pour la confiance, ma famille et les amis… Ça fait quelques semaines que c’est signé, mais j’attendais le bon moment et c’est une exclusivité que je voulais partager avec vous », a déclaré l'ouvreur de l'UBB. Son nouveau contrat le fait entrer dans une nouvelle dimension.

Jalibert mieux payé que Dupont ?

Désormais, Matthieu Jalibert percevra un salaire estimé à 800 000€ par an. En effet, Sud-Ouest affirmait en octobre dernier que l'ultime offre soumise par le président de l'UBB Laurent Marti atteignait ce montant. L'ouvreur tricolore fera partie des plus gros salaires du Top 14 et il pourrait même dépasser Antoine Dupont. Alors que Walesonline évoque un salaire de 805 000€ à l'année pour le capitaine du XV de France, La Dépêche parle d'un revenu annuel de 615 000€. Il est ici question uniquement du salaire versé par le club et en aucun cas des autres versements liés au sponsoring car à ce petit jeu là, Dupont est imbattable.