Top 14 : Urios clashe l’UBB !

Ce samedi, lors de la 11ème journée du Top 14, l’ASM Clermont recevait le Castres Olympique. Une rencontre évidemment particulière pour Christophe Urios qui a entraîné ce club entre 2002 et 2005 puis entre 2015 et 2019, lui offrant même un titre de champion de France en 2018. Avant la rencontre il avouait même prendre plus de plaisir à revenir à Castres qu’à Bordeaux.

Face à Castres, Clermont a poursuivi son invincibilité à domicile et son bon début de saison en écrasant l’ancienne équipe d’Urios (54-10). Troisième du championnat derrière Toulouse et l’UBB, l’ancien manager de Bordeaux leur a d’ailleurs glissé un petit message…

«Un plaisir de jouer à Castres, bien plus qu’à l’UBB»

Avant la rencontre face à Castres, Christophe Urios racontait sa joie de revenir jouer à Castres, club qu’il a emmené sur les sommets : « Non, c’est fini maintenant, même si j’ai 25 invités à manger samedi soir. Donc c’est un peu particulier oui (rires). J’ai été joueur, champion en tant que joueur et entraîneur, c’est toujours un plaisir de jouer et de revenir à Castres, bien plus qu’à Bordeaux-Bègles. J’ai la même affection pour Oyonnax, mais elle est moins forte parce que le temps a passé, j’ai encore de très bonnes relations avec des joueurs que j’ai lancés en 2015. Je suis parti tout seul de Castres, mais j’ai un attachement fort à ce club. »

«Ça me rend fier»

Après la victoire de son équipe face à Castres, Christophe Urios était évidemment heureux de la prestation ses hommes : « J’apprécie le fait que le collectif était très fort ce soir ! On a toujours voulu mettre un essai de plus et ne pas en prendre un. Ce soir j’ai vu une équipe. Maintenant il faut rester humbles. On fait des petites choses chaque semaine, c’est un effet cumulé ! Je me reconnais dans ce que nous faisons et ça me rend fier et heureux. »