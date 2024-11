Top 14 : Fin de la malédiction pour Urios, il jubile

Jean de Teyssière

Enfin ! Pour la première fois de la saison en Top 14, le Clermont de Christophe Urios a remporté un match à l’extérieur. Face à Lyon, les Clermontois ont été beaucoup plus efficaces pour remporter cette rencontre. Le LOU plonge dans la crise, pendant que Christophe Urios se satisfait de cette victoire, qui place ses hommes à la sixième marche du classement.

Cette saison, Clermont a disputé cinq matchs à l’extérieur. Les quatre premiers ont été perdus face au Racing (20-33), Perpignan (3-33), Toulouse (14-48) et au Stade français (6-36). Face à Lyon, en grande difficulté cette saison, les hommes de Christophe Urios ont enfin gagné (30-22) et peuvent souffler.

«Nous avons été supérieurs»

Dans des propos rapportés par La Montagne, Christophe Urios, le manager de Clermont, a analysé cette rencontre victorieuse : « Dans la mentalité, nous avons été supérieurs et durs toute la rencontre. C’est ce qui a fait que l’on a dominé les débats devant. On savait qu'on pouvait leur faire mal, mais pas à ce point. Aujourd'hui, les avants ont porté l'équipe. On a été costaud quand on a été proche des lignes (d'en-but). C'est une bonne nouvelle pour la suite du championnat et de la saison. En termes de robustesse, d’efficacité et d’état d’esprit, nous avons été très présents. Chose dont on n’était pas capable sur tout un match à l’extérieur. On s’est accroché quand on a été en difficulté. On ne s’est jamais désuni. »

«Un match qui va nous aider»

« C'est un match qui va nous aider, poursuit ensuite Urios. Il valide notre début de saison mais aussi la reprise depuis mercredi. Il valide également les deux jours passés ensemble. Pourtant, on a fait un échauffement pourri, comme quoi… C’était important de gagner enfin à l’extérieur, dans des conditions pas simples de jeu, face à un adversaire pas facile non plus, car cela finit par toucher les mecs à force. On n'a pas pratiqué le rugby qu'on voulait faire, mais je nous ai trouvé costaud et ça reste l'essentiel. »