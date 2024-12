XV de France : Jalibert sort du silence après la polémique avec Galthié

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le XV de France, la tournée automnale aura donc été parfaite avec 3 victoires en 3 matchs, dont une notamment face à la Nouvelle-Zélande. Néanmoins, il y a eu certains accrocs dans le groupe de Fabien Galthié. Il y a notamment eu cette polémique avec Matthieu Jalibert, qui avait quitté prématurément le XV de France pour retourner avec l’UBB. Quel était alors le problème ? Le demi d’ouverture a pris la parole à ce propos.

Plusieurs joueurs du XV de France ont profité de la tournée automnale pour se mettre en avant. Ça a notamment été le cas de Thomas Ramos, qui a brillé comme demi d’ouverture. Cela s’est alors fait au détriment de Matthieu Jalibert. Le joueur de l’UBB a d’ailleurs été l’un des gros sujets des dernières semaines. En effet, pourtant appelé par Fabien Galthié, Jalibert n’a pas terminé la tournée avec le XV de France, rentrant plus tôt que prévu du côté de Bordeaux.

XV de France : «Le boss», Antoine Dupont le fait halluciner https://t.co/vtmXtSjezn pic.twitter.com/FGWsWaq9CK — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

« Il n’y a pas de polémique »

Alors qu’il vient de prolonger avec l’UBB, Matthieu Jalibert a profité de l’occasion pour livrer ce qu’il avait sur le coeur après la polémique de la tournée automnale avec le XV de France. Dans des propos accordés à Sud Ouest, Jalibert a alors assuré : « Déjà, je veux dire qu’il n’y a pas de polémique. J’ai entendu beaucoup de choses, je n’ai pas voulu réagir. Il y a eu des discussions avec Fabien (Galthié, le sélectionneur), j’avais des choses à lui dire depuis la Coupe du monde. Je n’avais pas trouvé le bon timing pour pouvoir le faire. Je me suis confié à la cellule de préparation mentale et à Patrick Arlettaz (coach des arrières du XV de France), et ça lui est revenu aux oreilles. Mais j’ai eu une longue discussion avec lui, ça restera entre nous. Il m’a dit qu’il ne me sentait pas très bien, que je pouvais rentrer chez moi. Donc je lui ai dit que je préférais rentrer. J’avais besoin de faire un break, de couper mentalement avec tout ça ».

« Beaucoup de gens parlent sans savoir ce qu’il s’est passé »

A propos de Fabien Galthié, Matthieu Jalibert a ensuite développé : « Il n’y a donc pas de problème avec Galthié ? Ça s’est fait naturellement, il n’y a pas eu de problème extra-sportif, pas d’embrouille, rien de tout ça. On entend beaucoup de choses, beaucoup de gens parlent sans savoir ce qu’il s’est passé. Ça s’est fait sainement. La case « mental » est importante dans le sport de haut niveau. C’est marrant parce que j’ai exprimé un mal-être à Marcoussis et ça m’est retombé dessus. La démarche était naturelle de ma part, je l’ai fait avec beaucoup de sincérité. Je n’ai pas voulu remettre de l’huile sur le feu. (…) C’est lui qui m’a proposé de retourner à Bordeaux ? Je lui ai fait part de mon ressenti, de certaines choses que j’avais sur le cœur depuis la Coupe du monde. Et ce n’était pas une question d’être titulaire ou remplaçant. J’ai toujours respecté les choix du coach et je me suis toujours impliqué à 100 %. Au cours de la discussion, il a senti que je n’étais pas bien et que j’avais besoin de couper, comme l’ont d’ailleurs fait certains joueurs quand ils étaient 24e… Tout ça se fait naturellement mais quand c’est moi, c’est toujours plus démesuré. Fabien m’a proposé de rentrer chez moi le mercredi, de faire un break, et j’ai accepté ».

Que s’est-t-il alors réellement passé pour Matthieu Jalibert avec le XV de France pendant cette tournée automnale ? « Les causes de mon mal-être ? Je ne peux pas tout dire. Je l’ai dit à Fabien, il sait ce que je pense. Depuis la Coupe du monde, j’avais l’impression de ne pas avoir sa confiance. Sur le début de saison, je me sentais capable d’endosser le rôle, ça n’a pas été le cas. Il y a aussi eu quelques problèmes extérieurs mais qui ne font pas partie de l’équipe de France. J’avais besoin de lui dire tout ça, je pense qu’il l’a compris, il a vu que j’étais à bout. Comme il ne comptait pas sur moi contre les All Blacks et l’Argentine, il m’a proposé de rentrer à Bordeaux pour me régénérer », a poursuivi le joueur de l’UBB.