Antoine Dupont : Son prochain rêve avec le XV de France dévoilé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour cet été, Antoine Dupont s’était fixé l’objectif de décrocher la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Objectif atteint avec l’équipe de France de rugby à 7. Le palmarès du joueur du Stade Toulousain s’est ainsi un peu plus rempli, mais une place est toujours libre dans son étagère à trophées, celle de la Coupe du monde. C’est d’ailleurs le prochain rêve à réaliser pour Antoine Dupont.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, la France accueillait la Coupe du monde de rugby. A domicile, les joueurs de Fabien Galthié avaient bien évidemment à coeur d’être sacrés. Le XV de France avait alors démarré très fort en battant la Nouvelle-Zélande en match d’ouverture. Mais voilà que le rêve de la bande à Antoine Dupont s’est écroulé dès les quarts de finale. En effet, face à l’Afrique du Sud, qui a fini par remporter ce Mondial 2023, les Bleus ont perdu, s’inclinant d’un petit point. Un scénario cruel qui a bien évidemment marqué les esprits des joueurs français, à commencer par Antoine Dupont.

XV de France : «Le boss», Antoine Dupont le fait halluciner https://t.co/vtmXtSjezn pic.twitter.com/FGWsWaq9CK — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

« Le dernier dernier titre qui lui manque, c'est la Coupe du monde »

S’il veut être champion du monde, Antoine Dupont va donc devoir patienter au moins jusqu’en 2027. Mais le rêve est toujours intact chez le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France. Journaliste pour L’Equipe, Laurent Campistron a confié à France Bleu : « Le dernier dernier titre qui lui manque, c'est la Coupe du monde. Il en rêve depuis tout petit. C'est le rêve de tout rugbyman ».

Dupont annonce la couleur pour le Mondial 2027

A propos de cette Coupe du monde 2027, qui aura lieu en Australie, Antoine Dupont faisait d’ailleurs savoir pour Sud Radio récemment : « Je ne pense pas que ce soit un motif de revanche ou quoi que ce soit. On sait que chaque match international joué va servir à préparer la Coupe du monde de 2027. D'ici là, il y aura de nombreux objectifs à court terme et à moyen terme avec les échéances qu'on connaît. Mais je pense que maintenant qu'on a de l'expérience. Au premier tour, en 2020, on ne savait pas trop où on mettait les pieds. On était très jeunes, on avait connu peu de victoires avec l'équipe de France. On sait tout le chemin qu'on a parcouru, toute la confiance qu'on a gagné pour arriver le plus près possible de cette Coupe du Monde de rugby. Donc on sait le travail qu'il nous reste à faire sur les trois prochaines années pour pouvoir postuler et prétendre à ce titre ».