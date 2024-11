PSG - Luis Enrique : Son licenciement annoncé en direct

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Luis Enrique ne fait pas vraiment l’unanimité en dehors du Paris Saint-Germain. Ce n’est toutefois pas le cas en interne, puisque son président Nasser Al-KhelaIfi a récemment envoyé un signal fort concernant son avenir, avec d’ailleurs une prolongation jusqu'en 2027 qui serait d’ores et déjà bouclée.

Si ce n’est pas encore officiel, Luis Enrique pourrait bien s’inscrire dans la durée au PSG. Plusieurs sources ont évoqué une prolongation de contrat jusqu’en 2027 pour l’Espagnol, arrivé au club lors de l'été 2023. Un deal qui pourrait faire de lui l’entraineur parisien avec la plus grande longévité sous QSI, juste devant Laurent Blanc.

Luis Enrique intouchable ?

Pour consolider encore plus sa position, Luis Enrique a récemment vu Nasser Al-Khelaïfi faire une sortie très remarquée à son sujet. « On ne changera rien. Je l’ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. On a besoin des critiques. On se regarde dans le miroir. Si vous me critiquez pour qu’on soit meilleur, j’écoute. C’est le foot. Mais aujourd’hui, notre stratégie est au long terme. On a une jeune équipe, on n’est pas pressé, on a confiance en Luis Enrique, son style » avait expliqué le président du PSG, au micro de RMC Sport.

« Je veux bien que Luis Enrique soit conforté par son président, mais il y a un bilan quand même »

Pourtant, certains pensent qu’une nouvelle défaite en Ligue des Champions ce mardi face au Bayern Munich, ne serait vraiment un bon point pour Luis Enrique. « Si ça tourne mal ce soir, ça veut dire que tu es en grande difficulté, même si mathématiquement ils ne seront pas éliminés. Mais le message envoyé serait terrible » a expliqué Éric Di Meco, dans le Super Moscato Show. « Pour un club qui ces dernières années a une histoire en Ligue des Champions avec une finale, des demi-finales, avec un tel budget... ça ferait tache quand même. Je veux bien que Luis Enrique soit conforté par son président, mais il y a un bilan quand même. Comment tu peux être entraineur du PSG avec un bilan comme ça ? ».