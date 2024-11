Mercato - OM : «J’ai peur», l’annonce troublante de Payet !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et Dimitri Payet, l’histoire qui a pris fin il y a un an de cela ne serait pas terminée. Bien qu’il soit contractuellement lié à Vasco de Gama, le milieu offensif de 37 ans a confirmé qu’il reviendra à l’Olympique de Marseille. Son futur rôle demeure une énigme à l’instant T, mais sa fin de carrière approche au vu de ses propos. Un dénouement qu’il craint.

Dimitri Payet a tout connu à l’OM. Les épopées européennes, les sprints finaux au championnat de Ligue 1 comme les grosses désillusions. Parti en 2023 pour Vasco de Gama, 10 ans après son arrivée et un break d’un an et demi entre 2015 et 2017, Payet est au crépuscule de sa carrière et fêtera ses 38 ans le 29 mars prochain.

Mercato - OM : Rabiot a recalé un club historique https://t.co/wPKzT28xxJ pic.twitter.com/Uxibb4RMYh — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

«Il y aura un retour au club, après on parlera des détails»

L’occasion pour Dimitri Payet d’annoncer son grand retour à l’OM dans un rôle qui n’a pas encore été défini. « C’est très clair, il y aura un retour au club, après on parlera des détails. C’est signé, je veux être utile ». a confié l’ex-meneur de jeu de l’Olympique de Marseille sur les antennes de la chaîne L’Équipe.

«Ce qui me fait le plus peur, c’est de voir la fin arriver»

Pendant l’émission L’Équipe de Greg, Dimitri Payet a cependant fait part d’une crainte forte qui l’anime ces derniers temps : la fin de sa vie de footballeur.

« Honnêtement, ce qui me fait le plus peur, c’est de voir la fin arriver. Quand tous les matins je me lève, je prends beaucoup de plaisir à l’entraînement,je prends beaucoup de plaisir à jouer encore. Je me dis pas aujourd’hui que la fin est proche, mais malheureusement je sais qu’à un moment donné mon corps va me dire, c’est bon ça suffit. Mais honnêtement, j’aime tellement le ballon, le football, que je pense que la fin va être difficile pour moi ».

«Ça me permettra de profiter de ma famille»

Quand le rideau tombera sur sa carrière, Dimitri Payet se consacrera à ses proches. « Si j’ai peur ? Peur non, mais je me dis que le jour où je devrai arrêter de jouer, de donner du plaisir aux gens, de faire ce que j’aime et ce que j’ai fait toute ma vie, bien évidemment que ça va être difficile et que je ferai autre chose aussi. Ça me permettra de profiter de ma famille ». Et à l’OM ?