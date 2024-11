Mercato : Une grande décision du PSG est annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce sont plusieurs prolongations qui devraient prochainement être annoncées par le PSG. Alors que le club de la capitale serait notamment parvenu à trouver un accord avec Luis Enrique, mais aussi Achraf Hakimi, un autre Parisien serait également en passe de parapher un nouveau bail. Celui-ci serait Nuno Mendes. Malgré les nombreuses rumeurs à propos d’un possible départ du PSG, le Portugais ne va pas bouger.

Alors qu’il a été expliqué il y a plusieurs jours maintenant que la prolongation de Luis Enrique au PSG était bouclée, elle ne devrait toutefois pas être la seule. En effet, l’entraîneur parisien va également voir plusieurs de ses joueurs signer un nouveau contrat. A commencer par Achraf Hakimi. « Il y a quelques jours, je vous ai dit qu’Achraf Hakimi avait signé un nouveau contrat avec le PSG, jusqu’en 2029, ce que je peux vous dire, c’est fait. Ça sera bientôt officiel, mais c’est fait. Aucune officialisation pour le moment, mais ça arrive », a notamment expliqué Fabrizio Romano sur Youtube.

« Il n’ira pas en Espagne, il n’ira pas en Angleterre »

Le PSG va donc sécuriser son arrière droit et il va également en faire de même à gauche. En effet, Nuno Mendes s’apprêterait lui aussi à prolonger avec le club de la capitale. Annoncé pourtant dans le viseur de clubs anglais et espagnols, le Portugais va continuer avec le PSG comme l’a expliqué confié Fabrizio Romano : « De ce que j’entends, malgré les rumeurs à propos de clubs anglais et espagnols pour Nuno Mendes, l’un des meilleurs comme arrière gauche, il n’ira pas en Espagne, il n’ira pas en Angleterre. Nuno Mendes va signer un nouveau contrat au Paris Saint-Germain. Le même qu’Achraf Hakimi, jusqu’en 2029 ».

« Le PSG n’a pas intention de se séparer de Nuno Mendes »

« Il fait partie du projet qu’ils ont au PSG. Nuno Mendes est considéré comme super important. Le PSG n’a aucune intention d’écouter les offres. Le PSG n’a pas intention de se séparer de Nuno Mendes. Ils pensent que c’est un arrière gauche exceptionnel. Un nouveau contrat arrive donc, jusqu’en 2029 », a-t-il poursuivi à propos de Nuno Mendes.