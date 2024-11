Mercato : Le PSG confirme un gros coup à 0€ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’occasion de son match face au Bayern Munich ce mardi soir, le PSG va retrouver un joueur qu’il était proche de recruter l’été dernier, Joshua Kimmich. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le milieu de terrain âgé de 29 ans serait proche de prolonger avec le club bavarois, mais du côté de Paris, on serait persuadé qu’il souhaite partir libre.

Alors à la recherche d’un milieu de terrain, le PSG aurait bien aimé s’attacher les services de Joshua Kimmich l’été dernier. Des contacts avaient été noués avec l’international allemand (97 sélections), dans une situation conflictuelle avec Thomas Tuchel, remplacé depuis par Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich.

La femme de Kimmich à l’origine de son transfert raté ?

Comme indiqué par Le Parisien, ce serait en grande partie à cause de sa femme si Joshua Kimmich n’est pas un joueur du PSG aujourd’hui. Le milieu de terrain âgé de 29 ans aurait été intéressé par la possibilité de rejoindre le club de la capitale, mais sa compagne, Lina Meyer, aurait refusé et lui aurait demandé de rester au moins une saison de plus au Bayern Munich.

Le PSG y croit encore pour Kimmich

Si le club allemand serait optimiste concernant une prolongation de Joshua Kimmich, sous contrat jusqu'en juin 2025, le PSG aurait encore de l’espoir dans ce dossier. En effet, Paris serait persuadé qu’il souhaite quitter le Bayern Munich libre à la fin de la saison et confiant dans sa capacité à le recruter prochainement.