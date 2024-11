Mercato : Le PSG rate une star à cause de sa femme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich ce mardi soir en Ligue des champions, Joshua Kimmich aurait pu porter le maillot parisien plutôt que bavarois. L’international allemand était ciblé par le club de la capitale lors des deux derniers mercatos et c’est sa femme qui se serait opposée à son transfert à Paris.

À l'occasion de la rencontre face au Bayern Munich ce mardi soir en Ligue des champions, L'Équipe est revenue sur un dossier qui a animé les dernières périodes de mercato du PSG, celui de Joshua Kimmich. Un joueur ciblé aussi bien en janvier que cet été, mais qui est finalement resté en Bavière, où son contrat court jusqu’en juin 2025.

Mercato - PSG : Transfert à 130M€, il annonce un accord inattendu https://t.co/GGxXkcVlKf pic.twitter.com/lxqEP30VDx — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Les raisons du transfert raté de Kimmich

Si Joshua Kimmich a fermé la porte à un départ, ce serait notamment en raison du temps de jeu qui lui aurait été promis. Le milieu de terrain âgé de 29 ans veut des garanties, ce que Luis Enrique n’apporte à aucun de ses joueurs. Peu importe leur statut, l’entraîneur du PSG estime que c’est à l'entraînement qu’ils doivent gagner leur place.

Sa femme voulait qu’il reste au Bayern

Le Parisien met en avant un autre problème, plus personnel. En effet, Joshua Kimmich aurait été séduit par la perspective de rejoindre le PSG et évoluer sous les ordres de Luis Enrique, mais c’est sa compagne, Lina Meyer, qui se serait opposée à son départ. Avec quatre enfants en bas âge, nés entre 2019 et 2024, elle l'aurait poussé pour qu’il reste au Bayern Munich au moins une saison de plus.