Mercato - PSG : Une offre de 70M€ va partir pour un buteur ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG risque d’être animé au cours des prochaines semaines, voire prochains mois. Le club de la capitale cherche à se renforcer dans le secteur offensif et explorerait ainsi plusieurs pistes. Les dirigeants parisiens penseraient notamment à Viktor Gyökeres. Un autre prétendant du buteur suédois devrait toutefois passer à l’action pour tenter de le recruter.

Le PSG va avoir du pain sur la planche sur le mercato. Si le recrutement estival a été plutôt intéressant, l’effectif de Luis Enrique reste incomplet. Le vide laissé par le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid se fait encore sentir. Le club de la capitale manque notamment d’un véritable buteur, capable de concrétiser les actions parisiennes. Randal Kolo Muani déçoit de plus en plus et Gonçalo Ramos revient à peine de sa blessure à la cheville.

Le PSG garde un oeil sur Gyökeres

Le PSG scruterait donc le marché des transferts à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, dont celui de Viktor Gyökeres. Auteur d’une première partie de saison sensationnelle avec le Sporting CP (24 buts en 19 matchs), le buteur suédois ne cesse de briller et de se faire remarquer sur le mercato. Le PSG verrait donc son arrivée d’un bon œil.

Le FC Barcelone va bientôt dégainer son offre

Mais comme le rapporte SPORT, le FC Barcelone serait également sur le coup. Le club catalan préparerait d’ailleurs une offre pour Viktor Gyökeres. Malgré la clause libératoire de 100M€ de l’attaquant de 26 ans, le Barça voudrait dégainer seulement 70M€. La formation blaugrana serait toutefois prête à laisser Viktor Gyökeres en prêt au Sporting CP une saison entière, puisque Robert Lewandowski répond encore aux attentes placées en lui en Catalogne. Reste à voir si l’équipe portugaise se laissera tentée par une telle opération. Le PSG, de son côté, se tient à l’affût. À suivre...