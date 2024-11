Mbappé : «Je n’aimerais pas avoir la vie qu’il a», l’incroyable annonce en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien joueur du PSG ou encore de l’ASSE, Dominique Rocheteau a évolué du début des années 70 à la fin des années 90. A l’époque, le monde du football était totalement différent de celui qu’on peut connaitre actuellement. Rocheteau est-il alors jaloux de ce qu’il voit actuellement ? Pas du tout et il a notamment fait un parallèle avec Kylian Mbappé pour s’expliquer.

Aujourd’hui âgé de 25 ans, Kylian Mbappé a, très jeune, été placé sur le toit du monde, désigné comme l’un des meilleurs joueurs de football. Forcément, le quotidien de celui qui évolue aujourd’hui au Real Madrid a été chamboulé. Si certains envient alors le quotidien de star de Mbappé, ce n’est toutefois pas le cas pour d’autres…

« Je n’aimerais pas avoir la vie qu’il a »

Ce lundi, Dominique Rocheteau était au micro de RMC dans l’émission Super Moscato Show. L’ancien joueur du PSG et de l’ASSE a alors fait savoir : « Est-ce que j’aimerais vivre cette période en tant que footballeur ? Sincèrement non. Je n’aimerais pas. Je ne vais pas me comparer à Mbappé, c’est un joueur extraordinaire, mais je n’aimerais pas avoir la vie qu’il a sur ce que je vois de l’extérieur ».

« J’ai eu une vie normale »

« J’ai eu une vie normale, j’ai eu une jeunesse normale, j’allais voir les concerts. J’avais des potes qui n’étaient pas dans le foot. Dès que j’avais la possibilité, je partais », a ensuite expliqué Dominique Rocheteau.