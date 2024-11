OM : Un accord a capoté au dernier moment !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé il y a un peu plus de deux ans, Marco Otero, directeur technique du centre de formation de l’OM, a été mis à pied ce lundi et sera remplacé par Lassad Hasni, passé par l'OGC Nice. En ce qui concerne le dirigeant espagnol, le club voulait dans un premier temps lui assigner d’autres missions, ainsi qu’un rôle différent, et un accord en ce sens était même proche d’être trouvé.

Alors que la gestion des jeunes a créé de l’agitation en interne avec Jean-Pierre Papin récemment, l’OM a décidé de se séparer du directeur technique de son centre de formation. Comme indiqué par La Provence, Marco Otero, nommé en juillet 2022 par Pablo Longoria, a été mis à pied ce lundi.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

L’OM voulait donner un nouveau rôle à Otero

Selon le quotidien régional, l’idée était dans un premier temps de ne pas s’en séparer. L’OM voulait plutôt conserver Marco Otero en lui donnant des missions différentes. La semaine dernière, un accord en ce sens semblait même proche, avant une réunion décisive lundi après-midi à la Commanderie.

Les reproches de l’OM à Otero

Marco Otero a donc finalement été mis à pied et son départ devrait être acté dans les prochains jours. L’OM lui reprochait de dépasser ses fonctions et de ne pas être aligné sur le projet de trois ans du club initié depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. Ses méthodes ne faisaient pas l’unanimité en interne et il n’avait aucune relation de travail avec certains dirigeants, à l’image de Medhi Benatia.