Coup de génie, l’OM a trouvé son nouvel homme fort

Un retour en grâce pour Valentin Rongier. Titularisé par Roberto de Zerbi face au RC Lens samedi soir (victoire 1-3), le milieu de terrain a signé son retour au premier plan de la plus belle des manières en inscrivant le premier but de son équipe. Pour Damien Perquis, le joueur pouvait, difficilement, mieux faire.

L’OM a réalisé une partie pleine pour venir à bout du RC Lens samedi soir. Mais s’il y a un homme à mettre en évidence, c’est bien Valentin Rongier. De retour dans le onze de Roberto de Zerbi, le milieu de terrain de 29 ans a délivré son équipe en inscrivant le premier but et en faisant preuve d’une grande activité sur le terrain. Sur l’antenne de RMC, Damien Perquis a voulu s’attarder sur l’apport de Valentin Rongier, qui a certainement gagné sa place de titulaire pour les prochaines rencontres.

Perquis s'enflamme pour Rongier

« C’est un joueur de l’ombre. Il fait partie de ceux qui travaillent tout le temps à l’entraînement. Ce n’est pas le meilleur en termes de qualité mais tu sais que tu pourras compter sur lui en termes d’investissement, de grinta et qu’il est capable de faire des courses, d’aller au pressing et d’haranguer les partenaires. Un leader, pas technique mais par l’exemple » a confié l’ancien joueur lors de l’After Foot.

« Il apporte une homogénéité à ce milieu de terrain»

Rongier pourrait surtout intégrer le cœur du jeu aux côtés d'Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg, indéboulonnables depuis le début de la saison. « Je trouve que ça apporte aussi une homogénéité à ce milieu de terrain où on a plutôt deux grands gabarits avec Rabiot et Hojbjerg. Même s’il y a beaucoup de volume dans les courses, lui c’est un peu un petit roquet qui va aller titiller les mollets à chaque fois. Je pense qu’il faut saluer cette titularisation et ce but qui vient récompenser du beau travail à l’entraînement » a lâché Perquis.