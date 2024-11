OM - PSG : Retour sur les clashs légendaires d’Adrien Rabiot !

Arnaud De Kanel

Adrien Rabiot a remis de l'huile sur le feu avec les supporters du PSG. Parti en mauvais termes, le milieu de terrain de l'OM n'apprécie guère les remarques insultantes auxquelles il est confronté depuis sa signature à Marseille. Il l'a donc fait savoir, comme à son habitude, lui qui a multiplié les clashs depuis le début de sa carrière.

En signant à l'OM, Adrien Rabiot s'est de nouveau attiré les foudres des supporters du PSG. Depuis son départ de la capitale, il n'avait pas épargné son ancien club. Il en a remis une couche dimanche dans Téléfoot. « Je ne vais pas vous mentir, quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeau. On n’a pas été plus que ça derrière moi alors que… Maintenant, après 5 ans à la Juventus, dire ‘on l’a bichonné’, si, ça… Faut arrêter… Il n’y a rien eu. Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Faut arrêter l’hypocrisie. J’ai pris cette décision. La seule chose que je ne comprends pas c’est le manque de respect. On peut ne pas être content, on peut être déçu, mais c’est le manque de respect et l’irrespect sur les réseaux. Ça c’est quelque chose que je n’accepte pas. Ça m’a touché, ça m’a fait mal ? C’est un peu triste de voir ces choses-là, ça reste que du football. Il y a d’autres choses plus importantes. C’est surtout ce manque de respect qui m’attriste, plus pour les autres que pour moi. Après, que j’ai pu décevoir certaines personnes qui étaient attachées à moi, qui avaient l’image Rabiot/PSG, je peux le comprendre », a-t-il lâché. De quoi se remémorer ses clashs les plus mythiques.

Des disputes au PSG

Adrien Rabiot a un fort caractère, qu'importe la personne à laquelle il fait face. Il s'est disputé à deux reprises avec Zlatan Ibrahimovic au PSG, une fois en 2015 puis un an plus tard lors d'un entrainement. Le Suédois avait reproché l'engagement du Français qui ne s'était pas laissé faire. Thiago Silva avait du les séparer.

Au moment de renégocier son contrat, Adrien Rabiot avait également fait des vagues. Lors des négociations, il aurait exigé de ne plus jouer en sentinelle avant de demander à ses dirigeants de recruter une doublure à Thiago Motta. Par la suite, Rabiot avait le forcing pour partir libre, ne rapportant donc aucun centime à son club formateur.

En 2018, il s'était fait remarquer en disant ce qu'il avait sur le cœur à chaud à la suite de la déroute face au Real Madrid en Ligue des champions. « Le problème, c'est que c'est facile d'en mettre huit à Dijon, quatre ou cinq en championnat, mais c'est dans ces matchs-là qu'il faut être décisif », déclarait Rabiot. Le vestiaire n'avait guère apprécié. Mais en sélection aussi le nouveau joueur de l'OM a fait des siennes.

Rabiot boude l'équipe de France

Adrien Rabiot a une histoire tumultueuse avec l'équipe de France. S'il est redevenu incontournable, ça n'a pas toujours été le cas. En 2017 face à la Bulgarie, il entre en cours de jeu pour remplacer N'Golo Kanté. Son attitude interroge. Rabiot ne met presque pas d'engagement et s'explique à l'issue de la rencontre, rejetant la faute sur les températures glaciales. « C'était assez dur parce qu'il faisait froid, je n'étais pas chaud. J'avais aussi la peur de me blesser quand on rentre dans des conditions comme ça », avait-il lâché.

Quelques mois plus tard, vexé de ne pas avoir été retenu dans les 23, il refusait sa convocation pour la Coupe du monde en tant que réserviste. Le psychodrame avait duré deux ans et Didier Deschamps l'avait rappelé à l'été 2020.