Mercato - OM : Pogba finalement envoyé... à Paris ?

Jean de Teyssière

Le feuilleton Paul Pogba a été relancé ces dernières semaines, surtout depuis l’annonce de la réduction de sa suspension pour dopage à un an et demi. Patrice Evra a notamment envoyé son ancien coéquipier en Bleu mais Laure Boulleau le verrait bien rebondir au Paris FC, club qui va être racheté par la famille Arnault et Red Bull.

Libre de tout contrat, Paul Pogba pourra retrouver les terrains de football en tant que professionnel en mars prochain. Il ne reste plus qu’à voir où est-ce qu’il rebondira, lui dont le nom est souvent associé à l’OM.

«Il y a ce qu’il faut à l’OM»

Dans l’émission du Canal Football Club, la consultante Laure Boulleau a réagi à la rumeur envoyant Pogba à l’OM : « Je pense que ce n’est pas le bon endroit pour lui psychologiquement et physiquement. Il va devoir se remettre d’aplomb. Et puis au milieu de terrain, je trouve qu’il y a ce qu’il faut à l’OM. S’il avait été latéral, j’aurais dit oui car ils ont besoin de latéraux. Mais au milieu, ce n’est pas un secteur qu’il faut renforcer. »

«Le Paris FC ce serait un bon truc pour lui»

« Et ce n’est qu’une hypothèse mais le Paris FC ce serait plutôt un bon truc pour lui, estime l’ancienne joueur du PSG. Pourquoi pas ? Ça ferait un gros coup de pub pour le PFC. »