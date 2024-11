OM - PSG : Coup de tonnerre réclamé pour Paul Pogba !

Thomas Bourseau

La presse transalpine affirme ces dernières heures que Paul Pogba cultiverait le désir de rallier la France et d'évoluer en Ligue 1 au terme de sa suspension pour dopage en mars 2025. L'OM semble être le club tout indiqué pour Pogba. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Jérôme Rothen.

La Juventus l'a communiqué le vendredi 15 novembre dernier : Paul Pogba sera libre de tout contrat à compter du 30 novembre prochain, date de la résiliation de son bail courant jusqu'en juin 2026 à la Juve. La Vieille Dame va donc offrir l'embarras du choix à Pogba pour ce qui est de sa prochaine aventure qui pourrait s'écrire en France, le principal intéressé n'ayant jamais évolué dans l'élite du football français.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

«Des bons supporters qui pourront t’amener à revenir à ton maximum, donc viens ! ».

TuttoJuve a dévoilé au cours de la semaine dernière que Paul Pogba aurait fait part d'une volonté claire de s'engager en faveur d'un club français auprès de ses proches. Les rumeurs liant son nom à l'OM sont donc assez fondées. Et Djibril Cissé, ancien attaquant de l'Olympique de Marseille entre 2006 et 2009, ne s'est pas fait prier pour interpeller Paul Pogba dans l'optique de son éventuelle venue au club phocéen. « Paul, l’OM c’est un bon club, avec des bons supporters qui pourront t’amener à revenir à ton maximum, donc viens ! ».

«Qu'il vienne à Paris»

Cependant, tout le monde ne veut pas forcément voir Paul Pogba arborer la tunique de l'OM. C'est notamment le cas de Jérôme Rothen. Passé par le PSG et actuel consultant pour RMC, Rothen a adressé un tout autre message au champion du monde 2018 pendant l'émission Rothen s'enflamme de vendredi dernier. « Pogba à l'OM ? Non. Qu'il vienne à Paris » . Le feuilleton Paul Pogba ne connaît pas encore son dénouement, et force est de constater que nous ne sommes pas au bout de nos surprises...