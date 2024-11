OM : Le terrible constat de Rabiot face au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En s’imposant face au RC Lens ce samedi, l’OM reste toujours à 9 points du PSG, leader du championnat. Si la saison est encore longue, le club de la capitale pourrait d’ores et déjà se diriger vers le titre. Le club phocéen peut-il empêcher cela ? Les joueurs de Roberto De Zerbi ont-ils les capacités de faire tomber le PSG ? Adrien Rabiot est quelque peu réaliste à ce propos.

Après le mercato XXL réalisé, on attendait beaucoup de l’OM. Ainsi, le premier Classique de la saison face au PSG a fait parler. On allait ainsi voir si le groupe de Roberto De Zerbi pouvait tenir tête au club de la capitale. Ça s’est alors soldé par une cinglante défaite des Olympiens (0-3). Aujourd’hui, l’OM pointe à 9 points du PSG et aller chercher le titre aux Parisiens semble une mission très compliquée. Adrien Rabiot en est bien conscient.

« Rivaliser avec le PSG c’est compliqué »

Pour Téléfoot ce dimanche, Adrien Rabiot a été interrogé sur la possibilité de remporter la Ligue 1. Face au PSG, le joueur de l’OM a alors répondu : « Cette équipe peut aller chercher la Ligue 1 ? Je ne sais pas, ça sera compliqué. Paris a déjà pris de l’avance. Mais comment on en discutait aussi, il ne faut pas se tromper d’objectif. Je suis un compétiteur, j’aimerais bien aller gagner la Ligue 1. Je sais que les supporters aussi. Mais on sait qu’économiquement, rivaliser avec le PSG c’est compliqué. Il faut être réaliste. Déjà, avoir l’objectif de se qualifier en Ligue des Champions serait une bonne chose. La saison est longue, il peut tout se passer, mais il ne faut pas se tromper d’objectif ».

Un calendrier XXL pour l’OM

Toutefois, tout reste encore possible tant la saison est encore longue. Pour le moment, on en est encore qu’à la 12ème journée de Ligue 1. Si le PSG a donc 9 points d’avance sur l’OM, le club phocéen pourra avoir l’occasion de remonter. Mais, dès la semaine prochaine, Marseille aura un rendez-vous à négocier avec la réception de l’AS Monaco, deuxième du championnat. De plus, deux semaines plus tard, c’est le LOSC qui viendra au Vélodrome. Deux rencontres qui pourraient être capitales dans la course face au PSG. A suivre…