OM : Rabiot vide son sac sur le PSG et balance cash !

S’engageant libre à Marseille malgré son passé dans la capitale, Adrien Rabiot s’est attiré les foudres des supporters du PSG. Invité à commenter ce choix dans l’émission Téléfoot, l’international français en a profité pour régler ses comptes avec ceux qui l’accusent de trahison, assumant sa signature à l’OM.

Toujours libre en septembre après son départ de la Juventus quelques semaines auparavant, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en s’engageant en faveur de l’Olympique de Marseille, réalisant l’un des coups du mercato. Formé au PSG, l’international français rejoignait ainsi le club rival après ses cinq saisons à la Juventus, de quoi susciter la colère des supporters parisiens, qui ne devraient pas se calmer avec les explications du principal concerné.

« Quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné »

Interrogé par Téléfoot, Adrien Rabiot a réglé ses comptes avec les supporters du PSG, déçus et en colère de le voir rejoindre l’OM. « Je ne vais pas vous mentir, quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeau. On n’a pas été plus que ça derrière moi alors que… Maintenant, après 5 ans à la Juventus, dire ‘on l’a bichonné’, si, ça… Faut arrêter… Il n’y a rien eu », a lâché Adrien Rabiot, qui avait été mis à l’écart de l’équipe première parisienne sur les six derniers mois de son passage dans la capitale après son refus de prolonger son contrat.

« J’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là »

« Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Faut arrêter l’hypocrisie. J’ai pris cette décision. La seule chose que je ne comprends pas c’est le manque de respect. On peut ne pas être content, on peut être déçu, mais c’est le manque de respect et l’irrespect sur les réseaux, poursuit Adrien Rabiot. Ça c’est quelque chose que je n’accepte pas. Ça m’a touché, ça m’a fait mal ? C’est un peu triste de voir ces choses-là, ça reste que du football. Il y a d’autres choses plus importantes. C’est surtout ce manque de respect qui m’attriste, plus pour les autres que pour moi. Après, que j’ai pu décevoir certaines personnes qui étaient attachées à moi, qui avaient l’image Rabiot/PSG, je peux le comprendre ». Les retrouvailles au Parc des Princes en mars prochain s’annoncent explosives.