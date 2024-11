PSG : Luis Enrique a bloqué ce transfert, c'est inattendu !

Jean de Teyssière

Cette saison, au PSG, un joueur vit une calvaire : Randal Kolo Muani. L’international français n’a joué que 61 minutes sur les six derniers matchs et Luis Enrique ne semble pas lui faire confiance. Pourtant, cet été, l’entraîneur espagnol aurait bloqué son transfert car il comptait sur son attaquant international français.

Le 1er novembre dernier, devant le faible temps de jeu de Randal Kolo Muani, Luis Enrique avait expliqué que rien n’était figé dans le marbre : « Est-ce que je compte sur Kolo Muani ? Moi, je compte sur tous mes joueurs. Mais à partir de là, pour les décisions, je fais confiance à ce que je vois dans les matchs oui, mais aussi aux entraînements comme je l’ai toujours dit. Un joueur qui ne joue pas, avec un coach comme moi, peut renverser les choses. Mais je n’ai aucun problème à enlever du temps de jeu ou en donner quand je considère ça meilleur pour l’équipe et en fonction de ce que je vois aux entraînements. »

Kolo Muani et Luis Enrique continuent de se parler

Trois semaines après cette déclaration, rien n’a changé. Randal Kolo Muani attend toujours d’être titulaire avec le PSG depuis le 6 octobre dernier et n’a accumulé que 61 minutes de jeu depuis six matchs. Pourtant, Le Parisien révèle qu’entre les deux hommes, le courant circule bien. Le dialogue est encore loin d’être rompu et l’ancien coach du FC Barcelone continue de corriger Kolo Muani durant les entraînements.

Luis Enrique a empêché le départ de Kolo Muani !

Le Parisien révèle d’ailleurs une information assez étonnante. Cet été, de nombreuses rumeurs de départ touchaient Randal Kolo Muani. Mais Luis Enrique aurait alors déclaré à son joueur qu’il comptait sur lui cette saison, malgré son premier exercice manqué avec le PSG. Une promesse qui semble finalement assez dure à tenir pour Luis Enrique, qui ne fait toujours pas confiance en son joueur.