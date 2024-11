Le vestiaire du PSG va se fracturer à cause de Luis Enrique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En titularisation Matvey Safonov vendredi contre Toulouse, Luis Enrique a un peu plus relancé les débats concernant la hiérarchie des gardiens au PSG. Quid de la position désormais de Gianluigi Donnarumma ? Une gestion qui pourrait ne pas être sans conséquence à la fois pour les joueurs du PSG concernés, mais aussi pour tout le vestiaire parisien. Explications.

Quelle est la hiérarchie des gardiens aujourd’hui au PSG ? La question a le mérite d’être posée quand on voit les choix de Luis Enrique. Alors qu’on pensait que Gianluigi Donnarumma était le numéro 1, Matvey Safonov joue de plus en plus. Le Russe était titulaire ce vendredi contre Toulouse et par conséquent, les interrogations sont nombreuses.

« Une épée de Damoclès au-dessus de la tête »

A voir également quelles seront les conséquences de cette gestion de Luis Enrique des gardiens du PSG. Cela pourrait impacter les principaux concernés comme l’a expliqué un entraîneur de gardien d'un club européen pour L’Equipe : « Ça fragilise nécessairement. Imaginez déjà, même pour un gardien de très haut niveau la pression que cela représente d'être à ce poste dans un club comme le PSG. Vous savez que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Inconsciemment ou non, vous prenez moins de risques, vous avez moins de sérénité ».

« Cela avait impacté le vestiaire »

Mais voilà que c’est tout le vestiaire du PSG qui pourrait à terme se fracturer. C’est ce qui était arrivé par le passé à Paris avec Kevin Trapp et Salvatore Sirigu. « À l'époque de l'alternance Sirigu-Trapp, cela avait impacté le vestiaire. Le camp des Italiens-Brésilien avait pris fait et cause pour Sirigu », rappelle un employé du PSG pour le quotidien sportif. Affaire à suivre…