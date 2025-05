Zidane : La grosse révélation à Marseille !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Légende absolue du football français, Zinédine Zidane est également une icône à Marseille. Le Ballon d’Or 1998 a grandi du côté de la Castellane, zone à remous du 15ème arrondissement. Alors qu’un cliché iconique du footballeur accompagné par des enfants devant la cité a été pris en 1998, les équipes de Radio France ont mené l’enquête afin d’en dévoiler ses origines.

A Marseille, Zinédine Zidane est vénéré telle une légende. Pourtant, le natif de la Cité Phocéenne n’aura jamais porté les couleurs de l’OM au cours de sa carrière. Néanmoins, son image reste régulièrement associée à Marseille, ville qui comporte plusieurs fresques à son effigie. Outre les peintures sur les murs, Zidane possède également quelques clichés iconiques dans le Sud.

Une réécriture de l’histoire de la photo légendaire de Zidane à la Castellane ?

A commencer par cette photographie de Pierre Boye, réalisée en 1998 et dévoilant Zinédine Zidane accompagné d’une dizaine d’enfants sur le parvis de la Castellane, la cité dans laquelle la future légende du football tricolore a grandi. France Info s’est penché de plus près sur ce cliché iconique, pris quelques semaines avant le début de la Coupe du monde en France, finalement remportée par les Bleus. Selon certains résidents, cette photographie ne date pas de 1998, mais bien de 1994 ou de 1995 selon Elarif et Alain : « Zidane jouait à Bordeaux ou à Cannes. Il n’avait pas encore percé », affirme l’un. « Sinon, il y aurait beaucoup plus de monde sur la photo ! », confie l’autre.

Les enfants retrouvés de Marseille

Alors que le documentaire, réalisé par Aladine Zaiane visait à retrouver les enfants présents avec Zidane sur le cliché, certains d’entre eux se sont longuement confiés sur la violence régnant toujours actuellement du côté de la Castellane, considérée comme l’une des zones les plus dangereuses de Marseille. A noter également que des clichés de Zinédine Zidane dans sa cité ont également été pris en 1980, puis en 2025.