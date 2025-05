Il revient, l'OM va vibrer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entraîneur de l'OM l'espace de deux saisons, Eric Gerets va effectuer son grand retour dans la cité phocéenne ce vendredi dans le cadre des 125 ans de l'Olympique de Marseille. Malgré sa maladie cérébrale qui le fait souffrir depuis des années, le coach belge honorera les supporters de sa présence et a fait une belle déclaration d'amour aux principaux concernés.

Entre 2007 et 2009, Eric Gerets était l'entraîneur de l'OM. Le Belge a incontestablement bâti les fondations de l'équipe qui a été sacrée championne de France sous Didier Deschamps un an après son départ. Depuis 2015, Gerets a cependant disparu des radars à cause d'un état de santé de plus en plus alarmant.

«J'ai une chose à dire aux supporters de l'OM : je vous aime»

Touché par une calcification cérébrale, Eric Gerets s'est confié l'année dernière au sujet de sa maladie... qui ne l'empêchera pas d'être présent vendredi 2 mai prochain à l'Orange Vélodrome afin de célébrer les 125 ans de l'Olympique de Marseille. « J'essaie de m'accrocher, il y a des hauts et des bas, mais plus de bas je dois l'avouer. Mais je suis en vie et je viens à Marseille vendredi ! J'ai une chose à dire aux supporters de l'OM : je vous aime ».

Eric Gerets de la partie pour les 125 ans de l'OM

Une déclaration d'amour faite à l'OM par le biais de La Provence qui ne devrait laisser aucun supporter de l'OM indifférent à Marseille. Un match anniversaire réunissant des légendes comme Eric Di Meco, Franck Ribéry, Didier Drogba ou encore Samir Nasri aura lieu dans l'antre de l'Olympique de Marseille vendredi. Une belle réunion en perspective pour Eric Gerets.