Incroyable, le PSG a son Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Désiré Doué n'en est qu'au début de sa carrière. Mais voilà que le talent qu'il montre actuellement sous le maillot du PSG épate tout le monde. Les avis sont dithyrambiques à l'égard de Doué et certaines comparaisons sont flatteuses. Un rapprochement a notamment été fait avec un certain Zinedine Zidane.

Désiré Doué est le nouveau phénomène du football français. Joueur du PSG depuis l'été dernier, l'international français démontre tout son potentiel au plus haut niveau. On prête ainsi un avenir radieux à Doué, à tel point qu'il est même déjà comparé aux plus grands...

Doué comme Zidane ?

Pour RMC, c'est Laurent Croci, ancien défenseur de Bordeaux, qui a comparé Désiré Doué à Zinedine Zidane. « Il y a des ressemblances au niveau technique. Dans les dribbles et la même utilisation du ballon pour éliminer l’adversaire. Doué me semble un peu plus mature, il affiche un peu plus tôt ses objectifs », a-t-il expliqué.

« Ils se ressemblent »

L'ancien Bordelais a ensuite ajouté sur Zinedine Zidane et Désiré Doué : « Avant on était un peu plus humble. Cela ne veut pas dire qu’il a la grosse tête, cela fait partie de la nouvelle génération. Rolland Courbis avait une gestion particulière de Zinedine Zidane aussi, il n’était pas tout le temps titulaire. En cela aussi ils se ressemblent ».