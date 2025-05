Lamine Yamal : L’échange surprise avec Thierry Henry !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un énorme match ce mercredi soir face à l’Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions (3-3), Lamine Yamal a impressionné Thierry Henry. L’occasion pour la chaîne CBS de dévoiler l’existence d’un bel échange de maillots entre le prodige du FC Barcelone et l’ancienne gloire d’Arsenal, également passée par le Barça.

Phénoménal. A 17 ans et 291 jours, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à marquer lors d’une demi-finale de la Ligue des Champions, remplaçant au passage un certain Kylian Mbappé. Buteur et auteur d’une énorme prestation face à l’Inter Milan ce mercredi soir, le prodige du FC Barcelone a impressionné la plupart des observateurs, comme cela a pu être le cas de Thierry Henry.

Thierry Henry hallucine avec Yamal

Consultant pour CBS Sports Golazo, l’ancien attaquant d’Arsenal, également passé par le FC Barcelone entre 2007 et 2010, n’a pas manqué de superlatifs au moment d’évoquer le talent de Lamine Yamal. « Ce qui m'étonne toujours dans le football, c'est qu'on se dit toujours qu'il est impossible que quelqu'un soit meilleur, ou puisse être meilleur, ou semble meilleur que Ronaldo et Messi, et à mon époque Pelé et Maradona, Zidane, R9 ou autre. Et puis Lamine Yamal arrive. C'est tout simplement fou ce qu'il fait. C'est tout simplement anormal », a ainsi confié Thierry Henry.

L’Espagnol et le Français vont échanger leurs maillots

De quoi permettre à la chaîne anglaise de dévoiler l’existence d’un bel échange ayant eu lieu entre Lamine Yamal et Thierry Henry après la rencontre. L’ancienne gloire des Bleus a ainsi demandé le maillot du prodige catalan, qui lui a simplement proposé de lui échanger contre l’un des siens. « Celui du Barça bien sûr ? », a alors rétorqué Thierry Henry. « Du Barça ou d’Arsenal, comme tu veux », a finalement répondu Yamal, tout sourire. Une belle scène rappelant l’admiration des jeunes joueurs actuels pour Thierry Henry.