Mbappé à Barcelone ? La punchline inattendue !

Star du Real Madrid depuis son transfert l'été dernier, Kylian Mbappé a lâché diverses punchlines au fil des saisons dernières, lui qui est réputé pour ne pas faire de langue de bois. Dès ses 19 ans, pour Intérieur Sport, Mbappé avait dégainé un : «Moi tu me parles pas d'âge» désormais culte. Lamine Yamal, attaquant de 17 ans du FC Barcelone, l'a émulé.

Kylian Mbappé est une usine à memes. « Tu vois un gars perturbé ? », « le football il a changé », ou encore son « bien manger, bien dormir »... Le capitaine de l'équipe de France n'a jamais vraiment eu sa langue dans sa poche. Et ce, dès ses débuts canons à l'AS Monaco et son exposition XXL au PSG.

«Moi tu me parles pas d'âge»

Dans le cadre d'un numéro d'Intérieur Sport diffusé en 2018 sur les ondes de Canal+, Kylian Mbappé lâchait une punchline qui fait toujours écho dans la presse et lui a été associée depuis : « Moi tu me parles pas d'âge ». « Il n'y a pas de tu as l'âge ou tu n'as pas l'âge. Ca veut rien dire ça. T'es bon, tu es sur le terrain t'assumes, sinon tu te tais et tu restes sur le banc. C'est la seule chose où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi tu me parles pas d'âge, tu me parles que de football et de niveau ».

«Il n'y a pas d'âge dans le football»

En conférence de presse mardi avant sa demi-finale aller de Ligue des champions face à l'Inter avec le FC Barcelone, Lamine Yamal a lui aussi fait son Kylian Mbappé. Du haut de ses 17 ans, le champion d'Europe avec La Roja partage le point de vue de la star du Real Madrid. « Il n'y a pas d'âge dans le football. C'est un sport qui dépend de la qualité de chacun, de comment tu t'entraînes et de ta mentalité. Si tu es préparé, tu es préparé. Nous sommes une équipe très jeune, mais on démontre qu'on a le niveau. L'âge c'est juste un chiffre ».